موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق بيراميدز تحت القيادة الفنية لمدربه إيهاب جلال مواجهة مثيرة وصعبة أمام مازيمبي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة على وقع التعادل السلبي.

وتلعب مباراة الإياب في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل الجاري على ملعب مازيمبي في الكونغو.

واكتفى فريق بيراميدز بالتعادل السلبي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، ليتأجل حسم التأهل لمباراة الإياب يوم 24 أبريل الجاري في الكونغو لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

جاءت أخطر فرص اللقاء حينما سدد إبراهيم عادل الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيمن، وكانت في نهاية الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني سجال بين الفريقين دون أن ينجح أحد في الوصول لمرمى الأخر.

ولعب بيراميدزالمباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر، وخط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - إبراهيم عادل - وليد الكرتي، وخط الهجوم: فخري لاكاي.