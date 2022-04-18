شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير التحكيمى أحمد الشناوى: ركلة جزاء الأهلى أمام الرجاء صحيحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبير التحكيمى أحمد الشناوى إن ركلة جزاء الأهلى أمام الرجاء المغربى صحيحة وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات ذهاب دورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأحمر 2 / 1.

أضاف الشناوى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس" :" ركلة جزاء الأهلى أمام الرجاء المغربي صحيحة بسبب ارتدادها من القدم لليد".

تابع الشناوى:" حكم مباراة الأهلى والرجاء المغربى تعامل مع إهدار الوقت من قبل لاعبى الفريق المغربى بتراخى وشكوى الرجاء لن تغير من الأمر شئ".

وأعلن نادى الرجاء المغربي مساء الأحد، عن تقديم شكوى للاتحادين الدولى والإفريقى، على خلفية المشاكل التحكيمية التى حدثت خلال مواجهة الأهلى، على ملعب "السلام"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى.

وكان الأهلى قد نجح فى الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 2 - 1، قبل مواجهة الإياب المقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وقال الرجاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نادي الرجاء الرياضي يراسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية الفضيحة التحكيمية لمباراة الأهلي المصري".