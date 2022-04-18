أول تعليق من مدرب طائرة الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري

القاهرة - سامية سيد - تحدث أشرف رشاد المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، عن تتويج الفريق بلقب الدورى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أشواط نظيفة.

قال رشاد فى تصريحات تليفزيونية: "أوجه الشكر لجماهير الزمالك، وكل لاعبى الفريق على مستواهم الفنى القوى خلال تلك البطولة" مضيفا "البطولة هامة بالنسبة لنا وغائبة عن النادى منذ 8 سنوات كنا نفتقدها بالفعل".

وختم حديثه قائلا: "فوزنا على الأهلى ثم على الاتحاد السكندرى يؤكد أننا نستحق بالفعل حصد هذا اللقب".

توج فريق الكرة الطائرة بنادى للزمالك بلقب دورى الكرة الطائرة الممتاز، بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0، فى ثانى لقاءات بلاى أوف الدور النهائى.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز للمواجهة الثانية، بعد الفوز أمس بنفس النتيجة فى أول مواجهات بلاى أوف النهائى.

فيما حصد فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على برونزية دورى رجال الكرة الطائرة بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0، فى ثانى مواجهات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن إقامة بلاى أوف نهائى كأس مصر للرجال يومى 22 و23 أبريل، وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 24 من نفس الشهر.

ويقام دور البلاى أوف على يومين، ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.