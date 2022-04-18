شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: السوشيال ميديا سبب رحيل كيروش.. وإيهاب جلال لن يتحمل الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ظهر بشكل مميز مع الفراعنة، وقاد المنتخب لنهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية بالكاميرون، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لكأس العالم بقطر، ولم يكن يستحق الرحيل في هذا التوقيت.

وقال مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: "السوشيال ميديا تسببت في رحيل كارلوس كيروش، وذلك عقب الهجوم عليه بعد خسارة لقب كأس العرب وأمم إفريقيا، بالإضافة إلى عدم التأهل لكأس العالم، وكنت أُفضل استمراره مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "إيهاب جلال مدرب مميز ولديه نجاحات عديدة في تجاربه التدريبية السابقة، وأتمنى من الجماهير مساندته ودعمه بشكل كبير، رغم أنني أتوقع عدم تحمله للضغوط والانتقادات".