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القاهرة - سامية سيد - مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم الاثنين 18 / 4 / 2022، حيث تنطلق اليوم الاثنين منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقى إيسترن كومباني مع الإسماعيلي، ويصطدم مصر المقاصة بغزل المحلة ويواجه فاركو نظيره المقاولون العرب.

مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم الاثنين 18 / 4 / 2022

ويدخل فريق الإسماعيلي، تحت قيادة مدربه حمد إبراهيم، مواجهة قوية مع إيسترن كومباني في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد بتر وسبورت ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم الاثنين 18 / 4 / 2022

وفي اللقاء الثاني، يصطدم فريق مصر المقاصة بضيفه غزل المحلة في التاسعة والنصف مساءً باستاد الكلية الحربية، فى مواجهة مثيرة بالأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم الاثنين 18 / 4 / 2022

وفي المواجهة الثالثة يلتقى فريق فاركو تحت القيادة الفنية لمدربه البرتغالي نونو ألميدا نظيره المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على استاد الإسكندرية في مباراة قوية ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.