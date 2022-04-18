شكرا لقرائتكم خبر عن قائد طائرة الزمالك: مباراة الأهلي كانت الأصعب في مشوار الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أشرف أبو الحسن، قائد فريق طائرة الزمالك، على تتويج الفريق بلقب دوري الطائرة بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

قال أشرف أبو الحسن، في تصريحات تليفزيونية: "إحنا بنحمد ربنا على النعمة اللي إحنا فيها، الفريق ده تعب جدا والإدارة كانت تدعم الفريق بكل قوة خاصة مرتضى منصور وكذلك أحمد مرتضى".

وأضاف: "مكناش ماشيين كويس في الأول ولكن بدعم الجماهير والإدارة نجحنا في العودة من جديد، ومباراة الأهلي كانت الأصعب في مشوار الدوري، ونظام الدوري كذلك نظام صعب بكل تأكيد، ويحتاج إلى تركيز في كل لقاء".

وتابع: "اتكلمنا مع اللاعيبة بعد الفوز على الأهلي في نصف النهائي بإننا لسة معملناش حاجة ولازم نحترم الاتحاد السكندري في النهائي لحد التتويج بالبطولة، وأحمد مرتضى كان موجود معانا كل يوم"

وأكد قائد فريق الطائرة بنادي الزمالك، أن حضور محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعمرو زكي، كان دافعا لفريقه خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

واستطرد: "مرتضى منصور يلبي كل مطالب الفريق وكذلك أحمد مرتضى دوما معنا ويدعمنا، وكان ذلك نقطة فارقة في تتويجنا بلقب الدوري" .

وأردف: "وجود شيكابالا وعمرو زكي، كان دافعا لنا، الثنائي جاء كمشجعين وليس كلاعبين سابقين، وأوجه الشكر للثنائي على حضورهم خلال لقاء الاتحاد ودعمهم الكامل لنا".

وحول الأزمة المالية التي شهدها الزمالك في بعض الفترات قال: "نحن أبناء الزمالك، ونتحمل ظروف النادي في أي وقت".