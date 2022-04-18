شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل في الأهلي بلحاق علي معلول بمباراة العودة ضد الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من التفاؤل على الجهاز الفني للأهلي بلحاق الدولي التونسي علي معلول بمباراة فريقه ضد الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن مباراة الذهاب؛ بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن معلول اشتكى من إجهاد بسيط قبل مباراة الذهاب ضد الرجاء، وتم استبعاده من قائمة المباراة وعدم المجازفة به خشية من فقدانه لفترة طويلة، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة العودة بشكل طبيعي.

وواصل علي معلول، تنفيذ برنامجه التدريبي منفردًا في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن معلول يواصل تنفيذ برنامجه الاستشفائي؛ للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما أبعده عن لقاء الرجاء أمس.

وأضاف أبو عبلة أن معلول حالته تتحسن، وسوف يرافق بعثة الفريق إلى المغرب لاستكمال تدريباته التأهيلية، خصوصا أن الفرصة قائمة للحاقه بمباراة الرجاء في المغرب.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد حرص على الاجتماع بالجهاز الفني المعاون على هامش المران الذي أقيم عصر الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

كما أجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية اليوم في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بنتيجة 2-1 في المباراة الذهاب التي أقيمت أمس السبت على ملعب الأهلي we السلام.