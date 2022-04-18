شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: محمد شريف لا يُجيد التعامل بالرأس مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد أحمد بلال، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، التغييرات التي أجراها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، تغييرات موسيماني سيئة، متسائلًا: لماذا دفع ببرسي تاو في مركز المهاجم الصريح، رغم اعتماده على إرسال عرضيات في منطقة الخطورة.

وأضاف أحمد بلال، موسيماني أخطأ بالدفع بتاو في مركز المهاجم الصريح، واللعب على الكرات العرضية العالية، خصوصًا أن محمد شريف لا يُجيد التعامل بالرأس مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى أن صناع اللعب الثلاثة لا يجيدون أيضًا اللعب بالرأس.

وأشاد بلال، بتصريحات سيد عبد الحفيظ بعد انتهاء المباراة، والتي أكد فيها للاعبين أن المباراة المقبلة، تحتاج لرجال قادرون على حسم التأهل من قلب المغرب.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بتوقع نتيجة لقاء العودة بين الأهلي والرجاء المغربي، مؤكدًا أن الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية، ومتوقعًا انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، وتأهل ممثل مصر إلى نصف النهائي.