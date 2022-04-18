شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مازيمبي: التعادل مع بيراميدز ليس سيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فرانك دوما، المدير الفني لفريق مازيمبي، إن نتيجة التعادل السلبي مع بيراميدز ليست سيئة، وعلينا بذل مجهود أكثر في مباراة العودة لحسم بطاقة التأهل.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، إن احتمالية التأهل ما زالت 50 لـ50، ومازيمبي يمتلك لاعبين مميزين يستطيعون تحقيق الفوز في مباراة العودة.

وعن مستوى مازيمبي مقارنة بالأهلي والزمالك، قال المدرب إن هناك فارقا في المستوى، ولكن مازيمبي سيكون منافسا قويا فى أفريقيا، مؤكدًا أن بيراميدز منافس قوى جدا.

وعن الأداء الدفاعي لمازيمبي أمام بيراميدز، قال المدير الفني: "الشخص في بيته يكون اقوى ويشعر بفخر وحماس ونحن اليوم ضيوف وكان واجب علينا التأمين الدفاعي أمام صاحب الأرض".