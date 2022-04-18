شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الرجاء المغربي فلت من تكرار سيناريو الهلال السعودي أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بلال، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي أهدر فرصة تحقيق فوز تاريخي على حساب الرجاء المغربي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "المبارة كانت من جانب واحد لصالح النادي الأهلي، وسيناريو اللقاء كان من الطبيعي أن يقودنا لتحقيق نتيجة تاريخية، مثلما حدث أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية".

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا عريَضًا على الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، بأربعة أهداف دون رد.

وأضاف أحمد بلال، أعتقد أن الأهلي كان قادر على حسم التأهل في القاهرة أمس، لكن ما زالت هناك 90 دقيقة آخرى، على الأهلي أن يُثبت أنه يستحق التأهل للدور المقبل".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته، بانتقاد رقابة مدافعي الأهلي في الهدف الذي استقبلته شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، واصفًا إياها بـ"الساذجة".