عمر جابر بعد التعادل مع مازيمبى: لاعبو بيراميدز قادرون على التأهل

القاهرة - سامية سيد - قال عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، إن المباراة أمام مازيمبي كانت صعبة، موضحا أن الفريق كان جيدا للغاية، وكانت له العديد من الفرص السهلة خاصة في الشوط الأول، ولكن كان هناك سوء توفيق في إحراز تلك الفرص.

وأضاف أن لاعبي بيراميدز متمرسون في التعامل مع تلك المواقف، ولا تزال هناك مواجهة صعبة قوية في الإياب بمدينة لوبومباشي في الكونغو، والفريق قادر على تحقيق نتيجة طيبة والعودة ببطاقة التأهل من الكونغو.

وأشار إلى أن ملعب مازيمبي صعب للغاية على أي فريق، ولكن إمكانيات لاعبي بيراميدز وخبراتهم تمنحهم القدرة على عبور تلك المرحلة ومواصلة المشوار المهم، مشيرا إلى أن الأمور لا تزال في المتناول والفريق قادر على العبور بأقدام لاعبيه.