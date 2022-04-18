شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: أثق في قدرات لاعبي بيراميدز على حصد بطاقة التأهل من الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، مدرب نادي بيراميدز، أن الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة في مواجهة مازيمبي، ومن الضروري تسجيل الأهداف والاهتمام بالتفاصيل في مباريات مهمة، مثل مازيمبي القوي والمتمرس في البطولات القارية.

وأشار فتح الله إلى أنه من الجيد أن الفريق لم تسكن شباكه أي أهداف، ومن الضروري عدم استقبال أهداف كذلك في لقاء الإياب بالكونغو، ولا بد من اللعب بكل قوة ورجولة في المباراة الثانية.

وأوضح أنه يثق كثيرا إمكانيات وقدرات لاعبي بيراميدز وقدرتهم على تحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل من الكونغو والوصول للدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى أن الأمور ستكون صعبة وليست سهلة في ظل اللعب نهارا في رمضان وفي ملعب صعب، ولكن في النهاية كل الثقة في اللاعبين وقدرتهم على عبور تلك المرحلة.