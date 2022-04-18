المصرى يهزم نهضة بركان 2 / 1 بـ9 لاعبين بالكونفيدرالية

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القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق المصرى البورسعيدى من تحقيق فوز غالى وثمين على نهضة بركان المغربى بهدفين مقابل هدف بـ9 لاعبين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى ذهاب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية فى مباراة دراماتيكية.

تقدم المصرى عن طريق عمرو مرعى فى الدقيقة 11، وتعادل بعدها وفى الدقيقة 18 حمزة الرجراجى للضيوف من متابعة كرة زميله من الجانب الأيمن، وأضاف التونسى هيثم اللعيونى الهدف الثانى لأبناء بورسعيد من ضربة حرة مباشرة نفذها اللاعب باقتدار فى الدقيقة 80 لتعلن عن تفوق فريقه .

جاءت احداث المباراة غريبة خاصة فى الشوط الثانى بعدما أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لثنائى المصرى عمرو موسى فى الدقيقة 51 والتونسى الياس الجلاسى فى الدقيقة 65 لتشتعل المباراة بعدها ورغم النقص العددى إلا أن لاعبو المصرى أدوا مباراة ملحمية وقوية واستطاعوا احراج الضيوف وإحراز هدف الفوز فى الدقيقة 80 .

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من

أحمد مسعود في حراسة المرمى

خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم لعيوني، أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي، إلياس الجلاصي، عمرو موسى، حسن علي، محمد جريندو.

الهجوم: عمرو مرعي

الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين ولم ينتظر الفريقين فترة جس النبض حيث أضاع جريندو هدف مؤكد للمصرى من انفراد كامل بمرمى الضيوف فى الدقيقة الخامسة وسط اندهاش الجميع ، ثم جاء الهدف الأول للمصرى من انفراد كامل بالمرمى أودعها عمرو مرعى بسهولة .

بعد المباراة نجح نهضة بركان فى تنظيم صفوفه ودانت لهم السيطرة فى منطقة المناورات قابله رغبة من لاعبى المصرى فى بناء بعض الهجمات المرتدة ، ومن إحدى الكرات وفى غفلة دفاعية استطاع حمزة الرجراجى إحراز هدف التعادل للفريق المغربى .

عقب الهدف حاول لاعبو المصرى بناء بعض الهجمات على المرمى دون جدوى بعدما احكم الضيوف قبضتهم على المباراة لينهى حكم اللقاء صافرة الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بطرد عمرو موسى لاعب المصرى فى الدقيقة 50 ، ولم يتراجع لاعبو الفريق البورسعيدى واستمروا فى هجومهم على مرمى نهضة بركان وفى الدقيقة 65 يشهر حكم اللقاء الكارت الاحمر الثانى فى وجه التونسى الياس الجلاسى لاعب المصرى ويرفض لاعبو الاخير الإستسلام ويستمروا فى هجومهم على مرمى الفريق المغربى حتى نجحوا ومن ضربة حرة مباشرة من إحراز الهدف الثانى عن طريق هيثم اللعيونى فى الدقيقة 80 .

ويواصل لاعبو المصرى فى ملحمتهم والزود عن مرماهم حتى نجحوا فى خطف الفوز بش الأنفس حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا عن فوز المصرى بهدفين مقابل هدف ليحافظ على حظوظه فى التأهل للدور قبل النهائى من البطولة .