بيراميدز: فرصة رمضان صبحي في مباراة العودة أمام مازيمبي صعبة

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فرصة رمضان صبحي فى مبارة العودة أمام مازيمبي صعبة، مؤكدا أن اللاعب لن يكون جاهزا لهذه المباراة.

وعن إقناع عبد الله السعيد بالعدول عن قرار الاعتزال الدولي، بعدما تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني أضاف: "لسه الحديث سابق لأوانه ولسه لم أحدد طريقة عملي، ومن الممكن الاحتياج لبعض اللاعبين في شهر يونيو المقبل، ولا أستطيع الحديث عن هذا الأمر حاليا لأن تركيزى مع بيراميدز، والإعلان عن هذه التفاصيل سيكون في مؤتمر صحفي بعد يوم 24".

وأضاف جلال، إن الضغط وكثرة التحام المباريات ونجومية عبد الله السعيد تتسبب في ضغط وإرهاق اللاعب، الأمر الذي يؤدي لهبوط نسبي في مستواه فى بعض الأحيان".