شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال عن الجمع بين المنتخب وبيراميدز: يعز عليا أسيب فريقي بدون مدير فني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن رغبته في الجمع بين تدريب منتخب مصر وبيراميدز، بعد قرار اتحاد الكرة بتعيينه مديرا فنيا للفراعنة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

قال إيهاب جلال، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز ضد مازيمبي: "فيه أراجوزات كتير مش عايزين نوجع دماغنا بيهم، وده أي كلام، لأني لم أقل هذا الكلام بهذه الصياغة، وكل ما تحدثت عنه أنني يعز عليا أسيب فريقي فى الوقت الحالي بدون مدير فني".

واكتفى فريق بيراميدز بالتعادل السلبي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، ليتأجل حسم التأهل لمباراة الإياب يوم 24 أبريل الجاري في الكونغو لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وجاءت أخطر فرص اللقاء حينما سدد إبراهيم عادل الكرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن ارتدت من القائم الأيمن، وكانت في نهاية الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني سجال بين الفريقين دون أن ينجح أحد في الوصول لمرمى الآخر.

ولعب بيراميدزالمباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر، وخط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - إبراهيم عادل - وليد الكرتي، وخط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: "مهدي سليمان - أسامة جلال - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر"، فيما خرج من القائمة، الحارس أحمد الشناوي، والمهاجم دودو الجباس.