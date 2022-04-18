شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة اليوم قبل السفر إلى المغرب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، قبل استئناف التدريبات غدا الثلاثاء، ومن ثم السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة على الاجتماع باللاعبين في جلسة مطولة قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص عبد الحفيظ وموسيماني، في حديثهما مع اللاعبين تأكيد ضرورة غلق صفحة مباراة الرجاء التي خاضها الفريق أول أمس في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا؛ للتركيز في لقاء العودة؛ لأنها المباراة الحاسمة في مشوار التأهل للدور نصف النهائي، وتحتاج العمل والتركيز من الآن.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بنتيجة 2-1 في المباراة الذهاب التي أقيمت أول أمس السبت على ملعب الأهلي we السلام.