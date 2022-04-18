شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى ويتوج بلقب دورى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج فريق الكرة الطائرة بنادى للزمالك بلقب دورى الكرة الطائرة الممتاز، بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0، فى ثاني لقاءات بلاى أوف الدور النهائى.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز للمواجهة الثانية، بعد الفوز أمس بنفس النتيجة فى أول مواجهات بلاى أوف النهائى.

فيما حصد فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على برونزية دورى رجال الكرة الطائرة بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0، فى ثاني مواجهات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن إقامة بلاى أوف نهائى كأس مصر للرجال يومى 22 و23 أبريل، وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 24 من نفس الشهر.

ويقام دور البلاى أوف على يومين، ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.