شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أهدرنا فرص كثيرة أمام مازيمبي.. والتحكيم كان "محزم" المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن فريقه أهدر العديد من الفرص في الشوط الأول وفى الشوط الثاني لم تتح لنا هذه الفرص، ومازيمبي كان فى تأمين دفاعي معظم الوقت.

وأضاف جلال، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، إن حالة الطقس اليوم كانت ليست في صالحنا، والتحكيم كان محزم المباراة بشكل كبير، والأهم في مثل تلك النتيجة إننا لم نستقبل أهداف.

واكتفى فريق بيراميدز بالتعادل السلبي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، ليتأجل حسم التأهل لمباراة الإياب يوم 24 أبريل الجاري في الكونغو لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

جاءت أخطر فرص اللقاء حينما سدد إبراهيم عادل الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيمن، وكانت في نهاية الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني سجالا بين الفريقين دون أن ينجح أحد في الوصول لمرمى الآخر.

ولعب بيراميدزالمباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر، وخط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - إبراهيم عادل - وليد الكرتي، وخط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: "مهدي سليمان - أسامة جلال - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر"، فيما خرج من القائمة، الحارس أحمد الشناوي، والمهاجم دودو الجباس.