الزمالك بطلًا لدوري الكرة الطائرة المصري للمرة الـ27 في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توج فريق الكرة الطائرة في نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ27 في تاريخه، بعدما تفوق على الاتحاد السكندري في الدور النهائي للبطولة.

الزمالك كان قد فاز في اللقاء الأول من الدور النهائي على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم أمس، السبت، في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وحقق الزمالك الانتصار في اللقاء الثاني ضد الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة أيضًا اليوم الأحد، حيث جاءت نتائج الأشواط 25-21، 25-21 و25-19.

وكان النادي الأهلي قد حصد المركز الثالث في الدوري المصري بعدما تفوق في مباراتين على طلائع الجيش الذي حل رابعًا في الترتيب.