بيراميدز: سنعود ببطاقة التأهل من الكونغو.. وأضعنا فرصاً سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز، أن الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة أمام فريق مازيمبي، مشيراً إلى أن الفريق قادر على العودة من الكونغو ببطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة بيراميدز ومازيمبي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال فتح الله في تصريحات عقب المباراة: "الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة في مواجهة مازيمبي، ومن الضروري تسجيل الأهداف والاهتمام بالتفاصيل في مباريات هامة مثل مازيمبي القوي والمتمرس في البطولات القارية".

وأضاف: "من الجيد أن الفريق لم تسكن شباكه أي أهداف ومن الضروري عدم استقبال أهداف كذلك في لقاء الإياب بالكونغو، ولابد من اللعب بكل قوة ورجولة في المباراة الثانية".

وأكمل: "أثق كثيرا في إمكانيات وقدرات لاعبي بيراميدز وقدرتهم على تحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل من الكونغو والوصول للدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي".

واختتم فتح الله: "الأمور ستكون صعبة وليست سهلة في ظل اللعب نهارا في رمضان وفي ملعب صعب ولكن في النهاية كل الثقة في اللاعبين وقدرتهم على عبور تلك المرحلة".