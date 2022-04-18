بـ9 لاعبين.. المصري يحقق فوزاً مثيراً على نهضة بركان في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق النادي المصري البورسعيدي، فوزاً مثيراً على نهضة بركان المغربي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وأحرز عمرو مرعي الهدف الأول للمصري في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل حمزة الركراكي لنهضة بركان في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

وسجل هيثم العيوني هدف الفوز للمصري في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وأكمل النادي المصري بـ9 لاعبين منذ الدقيقة 65 من زمن اللقاء، بعد تعرض كل من عمرو موسى وإلياس الجلاصي للطرد في الدقيقتين 50 و65.

تفاصيل المباراة

أهدر النادي المصري فرصة الهدف الأول في الدقيقة 10 من عمر المباراة، بعد خطأ قاتل من لاعبي فريق نهضة بركان في إبعاد الكرة لتصل الكرة إلى إلياس الجلاصي الذي مرر إلى جريندو المنفرد ولكنه سدد الكرة بغرابة لتمر الكرة أعلى العارضة.

وتمكن المصري من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11 من زمن اللقاء، بعدما استغل عمرو مرعي خطأ دفاع فريق نهضة بركان في إبعاد الكرة وانفرد بالمرمى وسدد كرة سكنت يمين المرمى.

وتمكن فريق نهضة بركان من إحراز هدف التعادل عن طريق الركراكي بعدما لعب لوكومبى كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء ليقابلها الركراكي الخالي من الرقابة داخل منطقة الـ6 ياردات بتسديدة سكنت منتصف المرمى.

وتعرض عمرو موسى لاعب المصري للطرد، بعدما عاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لمراجعة تدخله على قدم لاعب نهضة بركان، ليلغي بعدها البطاقة الصفراء ويشهر بعدها البطاقة الحمراء وسط اعتراض من لاعبي المصري.

وأكمل النادي المصري بـ9 لاعبين، بعدما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة تدخل إلياس الجلاصي على عبد الكريم باعدي، ليشهر بعدها الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب المصري.

واستطاع هيثم العيوني تسجيل الهدف الثاني للمصري عن طريق ركلة الحرة، بعدما سدد تسديدة يسارية رائعة مرت من الحائط البشري ثم سكنت أعلى يسار المرمى.