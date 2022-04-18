الرجاء يحتج رسميًا لدى كاف وفيفا بشأن مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خاطب نادي الرجاء المغربي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن مباراة الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزاً على نادي الرجاء المغربي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وأرسل نادي الرجاء المغربي، احتجاجا رسمياً إلى الاتحادين الدولي والأفريقي، بسبب الظلم الذي تعرض له الفريق خلال مباراته أمام الأهلي.

واستعرض نادي الرجاء 4 محاور كاملة في خطابه إلى الاتحادين الدولي والأفريقي، مستشهداً بصور من المباراة.

وقال بيان نادي الرجاء أن الحكم جاك ندالا احتسب ضربة جزاء خيالية على الفريق الأخضر، بسبب لمسة يد على مدافع الفريق.

وطالب الرجاء بمعاقبة مساعد الحكم الأول، الذي اعتدي على اللاعب محمد زريدة خلال أحداث المباراة.

وجاء المحور الثالث حول شرعية الهدف الثاني للنادي الأهلي الذي سجله حسين الشحات، حيث أشار نادي الرجاء إلى أن الهدف الثاني للأهلي غير صحيح بداعي التسلل على لاعب الأهلي.

وأشار نادي الرجاء في بيانه، إلى أن بيرسي تاو لاعب الأهلي كان يستحق الطرد في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.