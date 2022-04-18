ريال مدريد يحقق انتصارًا قاتلًا على إشبيلية ويحكم قضبته على صدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق نادي ريال مدريد فوزًا قاتلًا على حساب إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني "الليجا".

ونجح نادي إشبيلية في إدراك هدف التقدم بعد مرور 22 دقيقة فقط من زمن اللقاء، بعدما حصل الفريق على كرة ثابتة خارج منطقة جزاء ريال مدريد، ليسددها إيفان راكيتيتش بنجاح في أقصى الزاوية اليمنى لكورتوا معلنًا تقدم الفريق الأندلسي.

وفي الدقيقة 25، تلاعب كورونا بدفاع الريال قبل أن تصل الكرة إلى مارسيال الذي راوغ كورتوا بنجاح، لتتجه كرته إلى لاميلا أمام المرمى الخالي تمامًا من الحارس، ليسدد الأرجنتيني داخل الشباك معلنًا ثاني أهداف إشبيلية.

وقلص ريال مدريد الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50، بعد كرة ثنائية بين كارفخال وفينيسيوس، ليحول الظهير الإسباني كرة عرضية أرضية إلى رودريجو الذي سددها قوية داخل شباك بونو.

وسجل فينيسيوس هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 73 من اللقاء، إلا أن حكم المواجهة قرر إلغاءه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد بسبب وجود لمسة يد على المهاجم البرازيلي.

وعادل البديل ناتشو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية أرضية من كارفخال، ليسددها الظهير الإسباني أرضية قوية سكنت شباك إشبيلية.

وسجل كريم بنزيما هدف قاتل لريال مدريد في الدقيقة 90+3 من اللقاء، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وسط تكتل دفاعي كبير، ليسدد كرة قوية مرت إلى الزاوية الضيقة لمرمى بونو.

وبهذه النتيجة، يكون رصيد ريال مدريد قد ارتفع إلى 75 نقطة، بفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب الوصافة من 30 مباراة فقط، ثم إشبيلية ثالث الترتيب بنفس الرصيد، وبفارق الأهداف خلف الفريق الكتالوني.