باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا بثنائية ويواصل تصدره للدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا على نظيره مارسيليا، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بالدوري الفرنسي.

وتقدم البرازيلي نيمار بالهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 12، مستغلا تمريرة ساقطة من ماركو فيراتي.

وتمكن اللاعب دويي كاليتا كار من معادلة النتيجة لفريق مارسيليا في الدقيقة 32.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتقدم كيليان مبابي ويسددها بنجاح محرزا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 45+5.

وأردك هدف التعادل لفريق مارسيليا اللاعب ويليام في الدقيقة 85، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند الدقيقة 59 بالمركز الثاني.