بيراميدز يتعادل سلبياً مع مازيمبي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سيطر التعادل السلبي على مواجهة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية.

ولم يستطع الفريقان ترجمة الفرص التي سنحت لهما خلال أحداث اللقاء، ليسيطر التعادل على المباراة.

ويخوض بيراميدز مباراة العودة في الكونغو أمام مازيمبي، في الـ24 من شهر أبريل الجاري.

تفاصيل المباراة

كاد عمر جابر أن يسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز، بعدما تبادل تمرير الكرة مع فخري لاكاي داخل منطقة الجزاء، وسدد بعدها الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتدت من جسد حارس مازيمبي.

وواصل بيراميدز خطورته على مرمى مازيمبي، بعدما سدد إبراهيم عادل كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن.

وسدد عبد الله السعيد كرة قوية من على حدود منطقة جزاء مازيمبي، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وكاد مازيمبي أن يحرز هدف التقدم في المباراة، بعدما سدد زيمانجا سوزي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن شريف إكرامي حارس بيراميدز تصدى لها بثبات.

وواصل بيراميدز خطورته على مرمى مازيمبي، بعدما أطلق أحمد سامي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في رأس مدافع الفريق الكونغولي، وترتطم بعدها في العارضة العلوية لمرمى فريقه.