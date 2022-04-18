بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية بسيناريو مجنون

المنامة - ياسر ابراهيم - في سيناريو مجنون وهيتشكوكي، قلب ريال مدريد الطاولة على مضيفه إشبيلية وفاز عليه 3-2 اليوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكمل رفاق الحارس المغربي ياسين بونو الشوط الأول بأسبقية هدفين سجلهما الكرواتي إيفان راكيتيتش (21) والأرجنتيني ايريك لاميلا (25).

ومع انطلاق الشوط الثاني، قلب ريال مدريد المباراة فتمكن في مناسبة أولى من تسجيل الهدف الأول بواسطة البرازيلي رودريغو (50) ثم سجل ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 83 الهدف الثاني.

وفي الوقت القاتل، تمكن "المنقذ"، الفرنسي كريم بنزيمة من إهداء ريال مدريد الفوز بعد أن دوّن الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا بـ75 نقطة.