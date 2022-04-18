بيراميدز يكتفى بالتعادل السلبى أمام مازيمبى ويؤجل حلم الصعود لموقعة الإياب

القاهرة - سامية سيد - اكتفى فريق بيراميدز بالتعادل السلبي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، ليتأجل حسم التأهل لمباراة الإياب يوم 24 أبريل الجاري في الكونغو لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

جاءت أخطر فرص اللقاء حينما سدد إبراهيم عادل الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيمن، وكانت في نهاية الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني سجال بين الفريقين دون أن ينجح أحد في الوصول لمرمى الأخر.

ولعب بيراميدزالمباارة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر، وخط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - إبراهيم عادل - وليد الكرتي، وخط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: "مهدي سليمان - أسامة جلال - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر"، فيما خرج من القائمة، الحارس أحمد الشناوي، والمهاجم دودو الجباس.

وجاء تشكيل مازيمبي كالتالي: الحارس: سيادي باجيو، والدفاع: إيساما مبيكو - تاندي موابي - كيفين مونديكو - كاباسو تشونجو، والوسط: مارسيل نجيمبي - أميست لوزولو سيتا - كوفي كوامي، والهجوم: زيمانجا سوزي - آدم بوسو - جافتي كيتامبالا.