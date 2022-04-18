شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 17 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 17 أبريل 2022، هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لأهم أخبار الرياضة التي شغلت اهتمام الشارع الرياضي اليوم، ونرصدها كالتالي:

ماذا يفعل الأهلى عندما يفوز 2 /1 على أرضه فى الأدوار الإقصائية بأفريقيا؟

فاز الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي جمعت الفريقين باستاد الأهلى والسلام، مساء أمس السبت. حيث تغلب الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين أحرزهما عمرو السولية وحسن الشحات، بينما سجل للرجاء زريدة .

وليد سليمان ينهي أزمة عبد المنعم والشناوى بعد مشادة مباراة الرجاء

أنهى وليد سليمان، قائد النادي الأهلي ، أزمة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومحمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، بعد المشادة البسيطة التى نشبت بينهما عقب إحدى الفرص للرجاء المغربي، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت

رضا شحاتة يدخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى

يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين أكثر من اسم لتدريب المنتخب الأولمبي فى المرحلة المقبلة، ودخل ضمن المرشحين فى الوقت الحالى رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة، وأسامة نبيه مدرب عام نادى الزمالك، وربيع ياسين المدير الفنى لبتروجت، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة اسم المدرب الجديد فى اجتماعه المقبل.

عبد الغنى يحدد ملامح دفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى