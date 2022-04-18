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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 17-4-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حكم مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، في إياب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على المركب الرياضي محمد الخامس.

استأنف فريق الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، بدون راحة عقب الفوز على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، استعدادا لخوض مباراة الإياب بالمغرب يوم الثلاثاء المقبل.

أنهى وليد سليمان، قائد النادي الأهلي ، أزمة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومحمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، بعد المشادة البسيطة التى نشبت بينهما عقب إحدى الفرص للرجاء المغربي، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، بمنافسات ذهاب الدور ربع النهائي على استاد السلام، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 22 أبريل الجارى، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية فى بداية المران الجماعي للفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، فيما اكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة الرجاء أمس بخوض جانب من التدريبات الاستشفائية وتدريبات بدنية خفيفة بالكرة.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه الفني المعاون على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص موسيماني على الاجتماع بالجهاز الفني لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

واصل على معلول، ظهير أيسر فريق الأهلي، تنفيذ برنامجه التدريبي منفردًا فى «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، إن معلول يواصل تنفيذ برنامجه الاستشفائي للتخلص من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهو ما أبعده عن لقاء الرجاء أمس.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين فى جلسة مطولة قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذى أقيم عصر اليوم، الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حكم مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، في إياب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على المركب الرياضي محمد الخامس.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.