شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 أبريل 2022 هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” عن أهم الأخبار التي شهدتها الساحة الرياضية اليوم، وأهمها:

انتعاش حظوظ 5 لاعبين فى العودة للمنتخب بعد تعيين إيهاب جلال.. تعرف عليهم

كشف اتحاد الكرة الستار مؤخراً عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وأعلن تعيين إيهاب جلال خلفاً لكارلوس كيروش، وانتعشت حظوظ 5 لاعبين فى العودة للمنتخب مجدداً فى عهد إيهاب جلال. فاز الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي جمعت الفريقين باستاد الأهلى والسلام، مساء أمس السبت. حيث تغلب الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين أحرزهما عمرو السولية وحسن الشحات، بينما سجل للرجاء زريدة . فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمعسكر الإسكندرية استعدادا للاتحاد استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين التى ستتوجه الإسكندرية غدًا الاثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى الثلاثاء المقبل. ماذا يفعل الأهلى عندما يفوز 2 /1 على أرضه فى الأدوار الإقصائية بأفريقيا؟

وليد سليمان ينهي أزمة عبد المنعم والشناوى بعد مشادة مباراة الرجاء

أنهى وليد سليمان، قائد النادي الأهلي ، أزمة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومحمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، بعد المشادة البسيطة التى نشبت بينهما عقب إحدى الفرص للرجاء المغربي، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت

رضا شحاتة يدخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى

يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين أكثر من اسم لتدريب المنتخب الأولمبي فى المرحلة المقبلة، ودخل ضمن المرشحين فى الوقت الحالى رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة، وأسامة نبيه مدرب عام نادى الزمالك، وربيع ياسين المدير الفنى لبتروجت، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة اسم المدرب الجديد فى اجتماعه المقبل.

الأهلي يصطحب على معلول في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء بدوري الأبطال

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عبد الغنى يحدد ملامح دفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

يحدد الاختبار الطبى موقف محمد عبد الغنى مدافع الزمالك من المشاركة مع الفريق فى مواجهة الدورى المقبلة أمام الاتحاد الإسكندرى فى ظل إصابته الأخيرة.

محمد الأمين يكشف عن تعيين لجنة لإدارة اتحاد اليد الأسيوع المقبل

كشف محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، عن عدد من الملفات المهمة التي تخص الاتحاد خلال المرحلة المقبلة. وأكد الأمين أن الأسبوع الجارى سيشهد تعيين لجنة لإدارة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة لحين إجراء انتخابات مجلس الإدارة، حيث ينتظر الاتحاد المصرى قرار الاتحاد الدولي في هذا الشأن.

الأهلي يدرس العودة من المغرب بطائرة خاصة رغم السفر عبر طيران عادى

يدرس مسئولو النادي الأهلي العودة من المغرب عقب مواجهة الرجاء ببطولة أفريقيا عبر طائرة خاصة، رغم أن الفريق سيُسافر للمغرب لخوض المباراة عبر خطوط طيران عادية وليس طائرة خاصة.

موعد تجمع لاعبى الزمالك للسفر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد

يتجمع لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك ظهر غد، الاثنين، استعداداً للسفر إلى الإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد فى الدوري الممتاز.