شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وعمرو زكى يؤازران طائرة الزمالك فى نهائى الدورى أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمرو زكى، نجما الزمالك، على مؤازرة فريق رجال الكرة الطائرة فى نهائى دورى رجال الكرة الطائرة أمام الاتحاد السكندرى المقام حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة غدا الاثنين.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة إقامة بلاى أوف نهائى كأس مصر للرجال يومى 22 و23 أبريل، وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 24 من نفس الشهر.

ويقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.

من ناحية أخرى، يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.