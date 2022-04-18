شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صديق: تتويج الأهلى ببطولة دورى 2008 إنجاز وانتظروا نجاح ابن حسام غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد صديق، نجم الأهلى السابق والمدير الفني لفريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008، إن التتويج بلقب بطولة دوري منطقة القاهرة قبل نهاية المسابقة بـ3 أسابيع إنجاز كبير يحسب للجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف صديق، في تصريحات لـ"الخليج 365": "كانت بطولة صعبة لعبنا فيها 28 مباراة، وكنا من أكثر الفرق إحرازا للأهداف وتوجنا باللقب رغم صعوبة المنافسة واعتبر هذه البطولة مهمة جدا في مشوارى التدريبى".

وعن اللاعبين المميزين بالفريق قال: "يوسف صديق حارس المرمى، وعمر العدوى، مهند الشامى، صالح موسي، بلال، زياد أيوب، يوسف علاء، محمود غالى ابن حسام غالى اللى بعتبره اللاعيبة اللى هيبقى ليها دور كبير في المستقبل وأتوقع نجاحه".

وكان فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 قد توج بلقب بطولة دوري منطقة القاهرة قبل نهاية المسابقة بثلاثة أسابيع.

ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد 2008 كلًّا من أحمد صديق مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا عامًّا، وسمير جميل مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًّا.