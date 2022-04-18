شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 17 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 17/4/2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان قائمة الفريق المتوجهة للإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غد الثلاثاء.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمعسكر الإسكندرية استعدادا للاتحاد

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين التى ستتوجه الإسكندرية غدًا الاثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى الثلاثاء المقبل.

تدريبات إضافية لـ"السعيد وأوباما ونيمار" فى مران الزمالك

خضع الثلاثي عمر السعيد وسيد نيمار ويوسف إبراهيم "أوباما"، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

محمد عبد الغنى يؤدى تدريبات تأهيلية فى الزمالك.. وجلسة بين فيريرا وعاشور

خضع محمد عبد الغني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لفقرة تأهيلية خاصة خلال المران الجماعي اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وواصل اللاعب البرنامج التأهيلي المخصص له من الجهاز الفني، وأدى بعض التدريبات بالكرة بشكل فردى تحت إشراف مسؤول الأحمال بالفريق.

تدريب خاص لحراس الزمالك.. ونبيه وروى أجواش يقودان التقسيمة

خاض الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية والفنية خلال المران الجماعي اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

اختبار طبى للونش وعبد الغنى لتحديد موقفهما من مواجهة الاتحاد

يخضع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك لاختبار طبي من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة في مواجهة زعيم الثغر، خاصة أن الونش يعاني من إصابة في الركبة وكان يدرس إجراء عملية جراحية للتخلص من تلك الآلام.