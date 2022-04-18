شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الزمالك والاتحاد.. أرقام النحاس أمام الأبيض فى 10 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاتحاد السكندرى، بقيادة مديره الفني عماد النحاس، لمواجهة الزمالك بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد برج العرب في لقاء مثير وصعب على كلا الفريقين.

ويبحث عماد النحاس عن تحقيق الفوز الأول مع الاتحاد السكندرى أمام الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلى بهدف نظيف والتعادل بهدف لمثله مع البنك الأهلى والتقى "العمدة" مع الفريق الأبيض في 10 مباريات كان آخرها يوم 21 ديسمبر من العام الماضى عندما كان النحاس مديرا فنيا للمقاولون وانتهت بخسارة الذئاب 2 /1، فى الجولة 7 من الدورى العام.

واجه النحاس نادي الزمالك: في 10 مباريات

فاز في: مباراتين

تعادل في: 4 مباريات

وخسر في: 4 مباريات

فقد الزمالك أمام فرق عماد النحاس: 14 نقطة بالدوري

من ناحية أخرى فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالى بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعود آخر انتصار حققه فريق الاتحاد السكندرى على حساب فيوتشر بنتيجة 2 / 1 في بطولة كأس الرابطة وبعدها تعادل مع "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله وخسر من إنبى بهدف نظيف وتعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الدورى، ثم ودع كأس مصر بعد الخسارة من سيراميكا 2 / 1 ثم خسر أمام الإسماعيلى 2 / 1 في الدورى.