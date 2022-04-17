الامارات | الشارقة يتوج بطلاً لكأس اليد للمرة التاسعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتوج بطلاً لكأس اليد للمرة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق الشارقة، بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، خاتمة بطولات موسم 2021-2022 لمرحلة الرجال، عقب فوزه مساء اليوم الأحد على شباب الأهلي بنتيجة 27-24، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي النصر، وأضاف الشارقة لقبه الرابع على التوالي، والتاسع تاريخياً في مسابقة كأس رئيس الدولة، عقب ألقابه مواسم 1980-1981 و1985-1986 و1995-1996 و2007-2008 و2008-2009 و2018-2019 و2019-2020 و2020-2021، كما ابتعد الشارقة بلقب أكثر الفرق تتويجاً في البطولة التي استهلت موسم 1977-1987، بفارق اللقبين عن كل من الوصل وشباب الأهلي.



وأنهى الشارقة موسم مسابقات مرحلة الرجال بالعلامة الكاملة، بإضافة لقبه الرابع في الموسم الجاري، وذلك بعد أن توج بكأس السوبر، وبطولة الدوري، وكأس نائب رئيس الدولة.

وقام الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، يصحبه الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية في اللجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وممثل مجلس دبي الرياضي علي عمر، ورئيس اتحاد اليد، نبيل عاشور، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بتقليد شباب الأهلي الميداليات الفضية، وفريق الشارقة الميداليات الذهبية وكأس البطولة.

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