الامارات | مصر: تغريم مرتضى منصور في قضايا سب وقذف محمود الخطيب

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تغريم مرتضى منصور في قضايا سب وقذف محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنح العجوزة في مصر بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 50 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمستشار القانوني محمد عثمان، في 4 قضايا مختلفة.

واتهم الخطيب وعثمان، رئيس نادي الزمالك بسبهما وقذفهما في القضايا بأرقام 24788 لسنة 2021 جنح العجوزة، و24790 سنة 2021، و12972 سنة 2021، و12878 سنة 2021.

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