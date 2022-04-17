سوموديكا: القوة الجوية لا يلعب كرة قدم

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وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1، فيما يلتقي الفريقان اليوم أيضا ضمن مباراة الإياب.
وقال سوموديكا في المؤتر الصحفي أمس» في المباراة الماضية لم نلعب أمام فريق يؤدي كرة قدم، فقد سقط لاعبوه في أرضية الملعب 13 مرة، بينما تدخل الطبيب المعالج 7 مرات، إضافة إلى دخول سيارة نقل اللاعبين 3 مرات، مما انعكس سلبا على الأداء العام للمباراة ودقائق اللعب خلالها، لقد عانينا كثيرا من إضاعة الوقت».
وأضاف» سنقاتل في مباراة اليوم من أجل الفوز وهدفنا الحصول على كامل النقاط».
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