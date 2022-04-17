شكرا لقرائتكم خبر سوموديكا: القوة الجوية لا يلعب كرة قدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق الشباب، الروماني ماريوس سوموديكا «إن فريقه في مباراته الماضية أمام القوة الجوية العراقي بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، واجه خصما لا يلعب كرة القدم، مستدلا على ذلك بعدد مرات سقوط لاعبي الفريق العراقي، وكذلك عدد مرات دخول أعضاء الجهاز الطبي لإسعاف اللاعبين.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1، فيما يلتقي الفريقان اليوم أيضا ضمن مباراة الإياب.

وقال سوموديكا في المؤتر الصحفي أمس» في المباراة الماضية لم نلعب أمام فريق يؤدي كرة قدم، فقد سقط لاعبوه في أرضية الملعب 13 مرة، بينما تدخل الطبيب المعالج 7 مرات، إضافة إلى دخول سيارة نقل اللاعبين 3 مرات، مما انعكس سلبا على الأداء العام للمباراة ودقائق اللعب خلالها، لقد عانينا كثيرا من إضاعة الوقت».

وأضاف» سنقاتل في مباراة اليوم من أجل الفوز وهدفنا الحصول على كامل النقاط».