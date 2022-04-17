شكرا لقرائتكم خبر واجهة الذهاب سعودية.. التحدي يلهب جولات الحسم بأبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخوض بدءا من اليوم وحتى 27 أبريل الحالي، الفرق المشاركة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب المقام حاليا بنظام التجمع في 4 مدن سعودية، جولات الإياب الحاسمة بعد أن واجه كل فريقه خصمه في المجموعة ضمن مباريات الذهاب.

وتنطلق اليوم الجولة الرابعة بإقامة 6 مواجهات، يظهر خلالها الفريقان السعوديان، الشباب والتعاون، فيما يظهر الفريقان السعوديان الآخران الهلال والفيصلي غدا.

الشباب والقوة الجوية

بعد أن خطف تعادلا ثمينا 1/1 في مباراة الذهاب، يخطط الشباب لكسب مباراة الإياب في الـ11:15 مساء اليوم عندما يواجه القوة الجوية العراقي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار مواجهات المجموعة الثانية.

وكان القوة الجوية العراقي في طريقه إلى الفوز بكامل نقاط المباراة الماضية بعد أن تقدم بهدف حافظ عليه حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لكنه استسلم بعدها للضغط الشبابي واستقبل هدفا قاتلا في الدقيقة 90 سجله حسين القحطاني عن طريق كرة خادعت الحارس العراقي بعد أن لامست أحد المدافعين.

ويتصدر الشباب المجموعة الثانية بـ7 نقاط بفارق 3 نقاط عن القوة الجوية، فيما يتساوى الجزيرة الإماراتي ومومباي سيتي الهندي بـ3 نقاط.

وفي المباراة الثانية، يطمح الجزيرة لتكرار فوزه ذهابا على مومباي 1/ 0، ومزاحمة الشباب والقوة الجوية على الصدارة.

التعاون وسيباهان

لن يسمح التعاون لسيباهان الإيراني، برد الهزيمة الكبيرة 0/ 3 التي ألحقها به في المباراة الأولى بين الفريقين، وذلك عندما يستضيفه في الـ11:15 مساء اليوم ضمن جولة الإياب التي تحسب على ملعب التعاون.

ويتصدر التعاون المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الدحيل القطري الذي يواجه باختاكور الأوزبكي في المباراة الأولى بهدف تكرار فوزه الأول.

المجموعة الثالثة

يشتد الصراع على الصدارة في المجموعة الثالثة، بين الغرافة القطري صاحب الخمس نقاط وشباب الأهلي دبي الذي يمتلك 3 نقاط، وذلك عندما يلتقيان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في الـ11:15 مساء.

وكانت مباراة الذهاب المحسوبة على ملعب شباب الأهلي، انتهت بالتعادل1/1.

وضمن ذات المجموعة، يواجه فولاد خوزستان الإيراني الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط وفارق الأهداف عن الغرافة، فريق أهال التركمانستاني الذي يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز فولاد 1/ 0.

نقاط من جولات الذهاب







الفرق السعودية أنهت الذهاب في صدارة مجموعاتها



الهلال تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط (علامة كاملة)



الشباب تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط



التعاون تصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط



الفيصلي تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط



الهلال الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بالفوز في اللقاءات الثلاثة



استقلال دوشنبه الفريق الذي لم يفز أو يتعادل (رصيد خالي من النقاط)



الوحدات الأردني أكثر الفرق تلقيا للأهداف، حيث استقبل 8 أهداف



الرقم (3) صاحب شباب الأهلي دبي في عدد نقاطه وأهدافه المسجلة والمستقبلة



الرقم (4) التصق بالشارقة في عدد نقاطه وأهدافه المسجلة والمستقبلة



الرقم (4) التحم بالقوة الجوية في عدد نقاطه وأهدافه المسجلة والمستقبلة



الجزيرة ومومباي تعادلا في كل شيء (النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة)



الترتيب عقب نهاية جولات الذهاب

المجموعة A

الهلال: 9 نقاط، سجل 6 أهداف وعليه هدف

الشارقة: 4 نقاط، له 4 أهداف وعليه 4

الريان: 4 نقاط، له 4 أهداف وعليه 6

استقلال دوشنبه: بلا نقاط، له 3 أهداف وعليه 6

المجموعة B

الشباب: 7 نقاط، له 7 أهداف وعليه 1

القوة الجوية: 4 نقاط، له 4 أهداف وعليه 4

الجزيرة: 3 نقاط، له 2 وعليه 5

مومباي: 3 نقاط، له 2 وعليه 5

المجموعة C

الغرافة: 5 نقاط، له 3 أهداف وعليه 1

فولاد: 5 نقاط، له 2 وعليه 1

شباب الأهلي: 3 نقاط، له 3 أهداف وعليه 3

أهال: نقطة واحدة، له 1 وعليه 4

المجموعة D

التعاون: 6 نقاط، له 5 أهداف وعليه 2

الدحيل: 6 نقاط، له 5 أهداف وعليه 4

باختاكور: 3 نقاط، له 4 أهداف وعليه 6 سيباهان: 3 نقاط، له 3 أهداف وعليه 5

المجموعة E

الفيصلي: 7 نقاط، له 4 أهداف وعليه 2

السد: 4 نقاط، له 7 أهداف وعليه 5

ناساف: 4 نقاط، له 3 وعليه 2

الوحدات: نقطة واحدة، له 3 أهداف وعليه 8

أبطال آسيا اليوم (الغرب)

20:15: مومباي والجزيرة الإماراتي (B)

20:15: أهال تركمنستان وفولاد الإيراني (C)

20:15: باختاكور الأوزبكي والدحيل (D)

23:15: الشباب والقوة الجوية (B)

23:15: شباب الأهلي دبي والغرافة (C)

23:15: سيباهان الإيراني والتعاون (D)