فينسنت يرافق النصر لمعسكر أبوظبي

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وغادرت بعثة النصر أمس، مطار الملك خالد الدولي متجهة إلى أبوظبي لإقامة معسكر يستمر حتى يوم 23 أبريل الحالي.
ومن المقرر أن يكتفي الفريق خلال معسكر أبوظبي بخوض مباراتين وديتين أمام الاتفاق السعودي الذي يعسكر هو الآخر في الإمارات خلال هذه الفترة، والمباراة الثانية أمام فريق بني ياس الإماراتي.
ويدخل المعسكر ضمن استعدادات الفريق للجولات الخمس المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح إلى التقدم أكثر في المنافسة أو المحافظة على مركزه الحالي (الثالث) على أقل تقدير.
ويفتتح النصر مواجهاتهه بعد فترة التوقف الحالية للدوري، بلقاء عاصف يجمعه بنظيره الشباب في 6 مايو المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ26، علما أن الشباب يخوض حاليا منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بالرياض.
برنامج المعسكر:
17 أبريل: الاكتفاء بالتدريبات
18 أبريل: الاكتفاء بالتدريبات
19 أبريل: مواجهة الاتفاق وديا
20 أبريل: أداء تدريبات
21 أبريل: أداء تدريبات
22 أبريل: مواجهة بني ياس الإماراتي وديا
23 أبريل: العودة إلى الرياض
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