مضر بطل لممتاز اليد للمرة الرابعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق مضر بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تغلبه 26 / 24 على فريق الخليج، في المواجهة الفاصلة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف. واستطاع مضر تحقيق اللقب الـ12 له على مستوى البطولات المحلية لكرة اليد، حيث يعد هذا اللقب هو الرابع له في السجل الذهبي لبطولة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، بعد أن حققها في أعوام 2010, 2011, 2017، بالإضافة لتحقيقه كأس الأمير سلطان بن فهد 3 مرات، وبطولة النخبة 5 مرات، وبطولة السوبر السعودي في نسختها الأولى الموسم الماضي، كما حقق البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري مرة واحدة.



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