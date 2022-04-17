شكرا لقرائتكم خبر النصر لاتحاد القدم: لا تتهرب قضيتنا من اختصاصك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت إدارة نادي النصر، الاتحاد السعودي لكرة القدم على سرعة النظر في القضية التي رفعها النادي ضد لاعبه السابق، لاعب الاتحاد حاليا، المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد حامد البلوي، كما طالبت بعدم التطويل في القضية بحجة عدم الاختصاص.

وكان اتحاد القدم أصدر بيانا أكد خلاله أن النزاعات التعاقدية قضايا تقع تحت اختصاص الاتحاد الدولي للعبة، خاصة إذا ما كان أحد أطرافها لاعب أجنبي.

وأصدرت النصر بيانا جاء فيه» تقدم نادي النصر بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي بتاريخ 28 مارس 2022 ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي وعبدالرزاق حمدالله بسب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه السابق مع النادي وخلال الفترة المحمية، وقدم النصر الأدلة المادية مرفقة مع الشكوى وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة ومن مصادر معروفة ومثبتة وهذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام فيفا ضد حمدالله حيث إن النزاع القائم أمام فيفا نزاع تعاقدي بين النادي واللاعب، بينما ترتكز الشكوى الحالية على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض أثناء سريان عقد اللاعب».

وتابع البيان «تؤكد إدارة النصر أنها استندت في شكواها على المادة 2/55 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للاتحاد السعودي والتي نصت على: أن يخضع اللاعبون غير السعوديين للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتعاميم الصادرة من الاتحاد. كذلك المادة السادسة من الفقرة السابعة للائحة ذاتها والتي نصت على: تختص اللجنة بإيقاع العقوبات الواردة في الفصل الثاني والعشرين على المخاطبين بهذه اللائحة إذا ثبتت مخالفتهم للائحة والقرارات والتعاميم الصادرة. وكذلك على المادة الخامسة فقرة 1 من عقد نادي النصر مع اللاعب والتي نصت على: يلتزم اللاعب بالامتثال للوائح والتعاميم الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا. وكذلك على المادة 22 من لائحة أوضاع اللاعبين في الفيفا ذات العلاقة بالاختصاص القضائي والتي نصت على: «مع عدم إخلال الفيفا بحق أي لاعب أو مدرب أو جمعية أو ناد في التماس الإنصاف أمام محكمة مدنية في النزاعات المتعلقة بالتوظيف فإن فيفا يختص بالنظر في النزاعات التعاقدية بين النادي واللاعب ذات البعد الدولي».

وتابع النادي في بيانه «وبما أن الاختصاص في هذه الشكوى يعتبر حقا أصيلا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية وبالعودة إلى التلميحات التي وردت في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، فإن إدارة نادي النصر تدعو رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل بأن يحث الإدارة القانونية في الاتحاد على العمل والتمسك باختصاص لجان الاتحاد وسلطاتها وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى أطراف خارجية قد تستغرق لديها القضايا مددا طويلة. كما طالب النصر بسرعة البت في القضايا من هذا النوع وذلك لأنها مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة للوائح والقوانين والتي تسبب إخلالا بشرف المنافسة وعدالتها وقواعدها.

القضية ومطالب البيان

