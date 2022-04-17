450 تهديدا بالقتل لمدرب بايرن

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وفي مقابلة مع محطة «شبورت 1» الرياضية، قال كان أمس «لقد تم تجاوز الحدود هنا بشكل كبير».
وفيما يتعلق بما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي، قال كان «إنه يريد أن يعرف ما الذي يدور في رؤوس الأشخاص الذين يرسلون تهديدات بالقتل إلى أشخاص آخرين مستغلين إخفاء هويتهم».
وأضاف كان «سنفكر الآن في مدى إمكانية وضرورة وضع حد لهذا».
كان ناجلسمان أعلن عن تلقيه 450 تهديدا بالقتل على موقع انستقرام وذلك بعد خروج بايرن ميونخ من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقال ناجلسمان «بالطبع يمكن تقديم بلاغات عن كل هذا لكنني لن أنتهي من هذا الأمر بعدئذ».
من جانبه، قال رئيس بايرن هربرت هاينر «إن التهديدات بالقتل أمر لا يمكن تصديقه أو التسامح معه على الإطلاق».
على صعيد آخر، اعتبر أوليفر كان، أن انتقال مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلنج هالاند لصفوف فريقه، غير مجد من الناحية المالية.
وقال كان «لن نقوم بعملنا إذا لم نهتم بمهاجم شاب، هالاند مهاجم رائع للغاية وسيكون لاعبا ممتازا للمستقبل لكن قيمته المالية وراتبه، بعيدان تماما عما نفكر فيه».
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم النرويجي 75 مليون يورو (81 مليون دولار) ويمكنه مغادرة دورتموند بعد الموسم الحالي.
وفي الوقت الذي أبعد فيه بايرن نفسه عن صفقة انتقال هالاند، فإنهم لازالوا بحاجة للتعامل مع مسألة تجديد عقد الهداف روبرت ليفاندوفسكي.
وقال كان «نرغب في بقائه في بايرن لأطول فترة ممكنة».
واستبعد كان إمكانية رحيل ليفاندوفسكي هذا الصيف بعدما تحدثت تقارير عن اقتراب اللاعب من الانضمام إلى برشلونة الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي.
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