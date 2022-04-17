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نيس ينضم لكبار فرنسا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تقدم فريق نيس للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه لوريان 2/ 1 أمس في المرحلة الـ32 والتي شهدت فوزا ساحقا لليون على ضيفه بوردو 6 /1.

ورفع نيس رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد لوريان عند 31 نقطة في المركز الـ16.

وتقدم أندي ديلور بهدف لنيس من ضربة جزاء ثم تعادل أرماند لوريونت للوريان، لكن أندي ديلور خطف هدف الفوز لنيس قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وعلى استاد جروباما، اكتسح ليون ضيفه بوردو 6/ 1، حيث سجل موسى ديمبلي هدفين وأضاف كارل توكو إيكامبي هدفين وتكفل لوكاس باكيتا ورومان فافر بالهدفين الآخرين لليون في الوقت الذي سجل فيه سيكو مارا الهدف الوحيد لبوردو من ضربة جزاء.

ورفع ليون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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