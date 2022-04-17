نيس ينضم لكبار فرنسا

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ورفع نيس رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد لوريان عند 31 نقطة في المركز الـ16.
وتقدم أندي ديلور بهدف لنيس من ضربة جزاء ثم تعادل أرماند لوريونت للوريان، لكن أندي ديلور خطف هدف الفوز لنيس قبل دقيقتين من نهاية المباراة.
وعلى استاد جروباما، اكتسح ليون ضيفه بوردو 6/ 1، حيث سجل موسى ديمبلي هدفين وأضاف كارل توكو إيكامبي هدفين وتكفل لوكاس باكيتا ورومان فافر بالهدفين الآخرين لليون في الوقت الذي سجل فيه سيكو مارا الهدف الوحيد لبوردو من ضربة جزاء.
ورفع ليون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير.
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