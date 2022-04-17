شكرا لقرائتكم خبر نيس ينضم لكبار فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم فريق نيس للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه لوريان 2/ 1 أمس في المرحلة الـ32 والتي شهدت فوزا ساحقا لليون على ضيفه بوردو 6 /1.

ورفع نيس رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد لوريان عند 31 نقطة في المركز الـ16.

وتقدم أندي ديلور بهدف لنيس من ضربة جزاء ثم تعادل أرماند لوريونت للوريان، لكن أندي ديلور خطف هدف الفوز لنيس قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وعلى استاد جروباما، اكتسح ليون ضيفه بوردو 6/ 1، حيث سجل موسى ديمبلي هدفين وأضاف كارل توكو إيكامبي هدفين وتكفل لوكاس باكيتا ورومان فافر بالهدفين الآخرين لليون في الوقت الذي سجل فيه سيكو مارا الهدف الوحيد لبوردو من ضربة جزاء.

ورفع ليون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير.