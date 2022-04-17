تشيلسي يتأهل لمواجهة ليفربول

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وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح (البديل) روبن لوفتوس تشيك التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 65، قبل أن يضيف ماسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 76.
ويأتي هذا الفوز، ليضمد بعضا من جراح تشيلسي، الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحمل لقبها، عقب خسارته 4 / 5 أمام ريال مدريد الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية للمسابقة القارية.
وضرب تشيلسي موعدا في المباراة النهائية، التي ستجرى على نفس الملعب في 14 مايو المقبل، مع ليفربول، الذي تغلب 3 / 2 على مانشستر سيتي في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى في البطولة.
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