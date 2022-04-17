نيوكاسل ينعش حظوظ البقاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطع فريق نيوكاسل يونايتد خطوة جديدة على طريق البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر فوزه المثير على ضيفه ليستر سيتي 2/ 1 أمس في المرحلة الـ32.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل ويستهام يونايتد مع ضيفه بيرنلي 1/1.

وعلى ملعب جيمس بارك، قلب نيوكاسل تأخره بهدف أمام ليستر سيتي إلى فوز ثمين.

وتقدم ليستر بهدف حمل توقيع أديمولا لوكمان في الدقيقة 19، لكن لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش أدرك التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 35 وفي الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص جيمارايش دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لنيوكاسل.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 37 نقطة في المركز الـ14، وتوقف رصيد ليستر عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وعلى استاد لندن الأولمبي، تقدم فاوت فيخهورست بهدف لبيرنلي في الدقيقة 33، لكن توماس سوسيك أدرك التعادل لويستهام في الدقيقة 74.

ورفع ويستهام رصيده إلى 52 نقطة في المركز السابع، مقابل 25 نقطة لبيرنلي في المركز الـ18.