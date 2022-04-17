شكرا لقرائتكم خبر ناجلسمان: ليفاندوفسكي كبير سنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، جوليان ناجلسمان، وجود مشاكل شخصية بينه وبين نجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي.

وفي تصريحات لخدمة البث الرقمي الحي «ديه ايه زد إن»، قال ناجلسمان أمس «إن العلاقة مع ليفاندوفسكي جيدة جدا جدا» وذلك في رد منه على شائعات تحدثت عن وجود مشاكل بينهما.

وأضاف ناجلسمان «نحن على اتصال وثيق ومباشر للغاية، وهو كبير سنا بما يكفي، وكذلك أنا بحيث يمكننا معالجة الأمور بشكل مباشر لو كان الحال كذلك».

يذكر أن هناك نقاشا يدور في بايرن منذ أسابيع حول مستقبل اللاعب البولندي الدولي بسبب قرب انتهاء عقده مع النادي البافاري في 2023.

وأضاف ناجلسمان «إنه تحدث مؤخرا مع ليفاندوفسكي عن هذه الشائعات، وقد نفاها على الفور»، وكان قد قال في مقابلة في بولندا «إن المساحة المتاحة له في الأمام قليلة للغاية ومن ثم فإن من الصعب تسجيل الكثير من الأهداف، وإنه غير راض لهذا السبب»، وتابع ناجلسمان نقلا عن ليفاندوفسكي أنه قال «إنه ليس لهذا الأمر علاقة بالتدريب ولا بالمدرب».

واختتم ناجلسمان تصريحاته قائلا «إنه لا يشعر أن ليفاندوفسكي لديه مشكلة معي والعكس صحيح كذلك».