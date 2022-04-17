صلاح يواصل الصيام للمباراة السادسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمر النجم المصري الدولي محمد صلاح بفترة ليست جيدة مع فريقه ليفربول في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد إخفاق منتخب بلاده في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، بالخسارة أمام السنغال الشهر الماضي.

وواصل صلاح صيامه التهديفي للمباراة السادسة على التوالي في مختلف المسابقات، رغم فوز ليفربول 3 / 2 على مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأول، والذي شهد إهداره انفرادا بصورة غير اعتيادية في الشوط الثاني.

وحصل صلاح عقب المباراة على تقييم «ضعيف» وفقا لشبكة (سوفاسكور) العالمية، التي منحته 3ر6 درجات من إجمالي 10 درجات، كأقل لاعبي الفريق الأحمر تقييما، بجانب البرازيلي فابينيو، فيما نال زميله السنغالي ساديو ماني، الذي أحرز ثنائية في اللقاء، على التقييم الأعلى، بحصوله على 3ر8 درجات.

ولم يمارس صلاح عادته المفضلة في زيارة مرمى منافسيه منذ 36 يوما، حيث ابتعد عن التسجيل منذ 12 مارس الماضي بالتحديد، حينما أحرز هدفا من ركلة جزاء في فوز ليفربول 2/ 0 على مضيفه برايتون في الدوري الإنجليزي.

ولم يتمكن صلاح من التسجيل لمدة 50 يوما خلال موسم 2018 / 2019، الذي شهد أطول فترات صيامه التهديفي، وكانت خلال الفترة من 10 فبراير 2019 حتى 31 مارس من نفس العام، حيث خاض خلالها 6 لقاءات في الدوري الإنجليزي ومباراتين بمسابقة دوري أبطال أوروبا آنذاك.

وغاب صلاح عن التسجيل أمام أرسنال وواتفورد ومانشستر سيتي ببطولة الدوري، بالإضافة إلى مباراتي ليفربول مع بنفيكا البرتغالي في دور الثمانية لدوري الأبطال، بالإضافة للقاء الأخير أمام مانشستر سيتي.

ومنذ فشل منتخب مصر في الصعود لكأس العالم وإضاعته ركلة ترجيح أمام منتخب السنغال في 29 مارس الماضي، اكتفى صلاح بتمريرة حاسمة وحيدة خلال المباريات الخمس الأخيرة التي لعبها مع ليفربول بجميع البطولات.

ورغم ذلك، ما زال صلاح محتفظا بصدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدفا.

كما حافظ أيضا على صدارته لقائمة هدافي ليفربول بكافة المسابقات في الموسم الحالي برصيد 28 هدفا.

وربما ألقت قصة تمديد التعاقد مع ليفربول بظلالها على تراجع مستوى صلاح، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو 2023، خاصة في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين إدارة النادي وممثلي اللاعب الذي يرغب في زيادة راتبه الأسبوعي إلى 400 ألف جنيه إسترليني.

ويحلم صلاح بنهاية سعيدة للموسم من خلال الحصول على الرباعية التاريخية، فبعد تتويج ليفربول بكأس رابطة الأندية المحترفة، يتطلع الآن للفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.