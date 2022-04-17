شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع نهضة بركان فى الشوط الأول بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى ذهاب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية.

تقدم المصرى عن طريق عمرو مرعى فى الدقيقة 11، وتعادل بعدها وفى الدقيقة 18 حمزة الرجراجى للضيوف من متابعة كرة زميله من الجانب الأيمن.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

أحمد مسعود في حراسة المرمى

خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم لعيوني، أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي، إلياس الجلاصي، عمرو موسى، حسن علي، محمد جريندو.

الهجوم: عمرو مرعي

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين ولم ينتظر الفريقين فترة جس النبض حيث أضاع جريندو هدف مؤكد للمصرى من انفراد كامل بمرمى الضيوف فى الدقيقة الخامسة وسط اندهاش الجميع ، ثم جاء الهدف الأول للمصرى من انفراد كامل بالمرمى أودعها عمرو مرعى بسهولة.

بعد المباراة نجح نهضة بركان فى تنظيم صفوفه ودانت لهم السيطرة فى منطقة المناورات قابله رغبة من لاعبى المصرى فى بناء بعض الهجمات المرتدة، ومن إحدى الكرات وفى غفلة دفاعية استطاع حمزة الرجراجى إحراز هدف التعادل للفريق المغربى.

عقب الهدف حاول لاعبو المصرى بناء بعض الهجمات على المرمى دون جدوى بعدما احكم الضيوف قبضتهم على المباراة لينهى حكم اللقاء صافرة الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.