شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي في صور.. تركيز ومرح بين اللاعبين.. وجلسة تحفيزية من الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، بدون راحة عقب الفوز على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، استعدادا لخوض مباراة الإياب بالمغرب يوم الثلاثاء المقبل.

وشهد مران الأهلي حالة من التركيز والجدية بين اللاعبين، فيما حرص الجهاز الفني على عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين، من أجل حثهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب بموقعة الدار البيضاء.

وحرصا بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين في جلسة مطولة قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص عبد الحفيظ وموسيماني في حديثهما مع اللاعبين على تأكيد ضرورة غلق صفحة مباراة الرجاء التي خاضها الفريق أمس في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا؛ للتركيز في لقاء العودة لأنها المباراة الحاسمة في مشوار التأهل للدور نصف النهائي وتحتاج إلى العمل والتركيز من الآن.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بنتيجة 2-1 في المباراة الذهاب التي أقيمت أمس السبت على ملعب الأهلي we السلام.



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