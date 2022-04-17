شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى للونش وعبد الغنى لتحديد موقفهما من مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك لاختبار طبي من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة في مواجهة زعيم الثغر، خاصة أن الونش يعاني من إصابة في الركبة وكان يدرس إجراء عملية جراحية للتخلص من تلك الآلام، وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية لفريقه التي أقيمت مساء السبت، ومن المنتظر أن يحدد الاختبار الطبي الذي سيخضع له مدي جاهزيته للمشاركة فى المباراة.

على الجانب الآخر، يخضع محمد عبد الغني مدافع الفريق لنفس الاختبار الطبي لتحديد موقفه النهائي من المباراة، وذلك بعدمت تعرض اللاعب للإصابة بكدمة في القدم ادت لغياب اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه وخضع لجلسات علاجية وتأهيلية علي أمل تجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندرى.

ويخوض الزمالك مواجهة هامة عندما يلتقى بالاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر.